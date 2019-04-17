انجلترا – كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، طلب الرحيل عن “الريدز” بشكل رسمي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية ذائعة الصيت، أن النجم المصري طلب من إدارة فريقه ليفربول الرحيل، مع نهاية الموسم الحالي، وأرجعت الصحيفة الأسباب – وفقا لمصادرها الخاصة- إلى نقاش حاد نشب بين اللاعب ومدرب “الريدز”، الألماني يورغن كلوب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملاك النادي الإنجليزي، اضطروا للتدخل من أجل تخفيف الصدام، ومطالبة اللاعب المصري بسحب الطلب الرسمي، قبل أن يتلقى وعدا بالموافقة على رحيله بنهاية الموسم الحالي، إذا صمم على فكرة مغادرة ملعب “آنفيلد” في يونيو المقبل، وهو ما وافق عليه صلاح.

وأوضحت الصحيفة أن الأندية العملاقة في القارة العجوز، ستترقب موقف صلاح خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لضمه في حال قرر الرحيل عن ليفربول.

وأكدت “آس”، أن ريال مدريد أعرب في الموسم الماضي عن رغبته في التعاقد مع الدولي المصري، ولكنه لم يقدم عرضا رسميا لضمه.

وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى وجود تقارير صحفية إيطالية ربطت صلاح بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، قائلة إن نادي السيدة العجوز، يفكر في إجراء صفقة تبادلية، يضم بموجبها “الفرعون المصري”، على أن ينتقل الأرجنتيني باولو ديبالا إلى ليفربول، مع دفع مبلغ مالي إضافي.

وأحرز صلاح 22 هدفا في 45 مباراة هذا الموسم، ولم يصل حتى الآن إلى المستوى المبهر الذي ظهر به الموسم الماضي، عندما أحرز 44 هدفا في 52 مباراة.

يشار إلى أن صفقة رحيل صلاح عن ليفربول لن تقل عن 160 مليون يورو، وهو ما سيضمن هامشا كبيرا من الربح للنادي الإنجليزي، الذي تعاقد معه قبل موسمين مقابل 42 مليون يورو.

المصدر: آس