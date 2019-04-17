وفي دبي، صعد مؤشر البورصة 0.6 في المئة مع ارتفاع سهم “إعمار العقارية” القيادي 1.4 في المئة وسهم “داماك العقارية” 3.1 في المئة، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

وقالت “المال كابيتال” في مذكرة إن مؤشر مديري المشتريات في دبي سجل 57.6 في مارس، وهي أعلى قراءة في عشرة أشهر.

وقاد قطاع السفر والسياحة وقطاع الجملة والتجزئة تحسن الأنشطة غير النفطية.

وأظهر مسح نشرت نتائجه، الأحد، من الأسبوع الماضي تسارع النمو في القطاع غير النفطي بدولةالإمارات العربية المتحدة في مارس.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.3 في المئة، مع تقدم سهم مصرف الراجحي 1.1 في المئة.

وصعد سهم “الكابلات السعودية” 1.5 في المئة بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال 250 مليون ريال (66.67 مليون دولار) عبر إصدار حقوق.

وربح سهم “الرياض ريت” 0.3 في المئة بعد أن استحوذ على حصة بنسبة 40 بالمئة في عقد انتفاع لمبنى مكتبي في الولايات المتحدة.

وقال “الرياض ريت”، إن من المتوقع أن يحقق الاستثمار عائدا صافيا بنسبة تزيد عن ثمانية بالمئة لمساهميه.

وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 0.1 في المئة مع تقدم سهم دانة غاز للطاقة 2.9 في المئة وارتفاع أسهم بنك أبوظبي الأول ذات الثقل 0.3 في المئة.

وفي الأسبوع الماضي، حصل البنك على موافقة الجهات التنظيمية لزيادة سقف الملكية الأجنبية لأسهمه إلى 40 في المئة من الحد الأقصى السابق البالغ 25 في المئة.