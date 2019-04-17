فرنسا – احتاج المصنف ثانيا عالميا الإسباني رافائيل نادال، إلى 76 دقيقة فقط للفوز في مباراته الأولى في دورة مونتي كارلو للماسترز للتنس، وذلك على حساب مواطنه روبيرتو باوتيستا أغوت.

وتفوق نادال اليوم في الدور الثاني (أعفي من الأول) على باوتيستا أغوت بسهولة 6-1 و6-1، ليتأهل إلى الدور الثالث للدورة المتوج بلقبها 11 مرة، وتشكل انطلاق الموسم الترابي الذي يتسيده “الماتادور” دون منازع.

ويخوض نادال المتوج بلقب مونتي كارلو في الأعوام الثلاثة الماضية، غمار دورته الأولى منذ انسحابه بسبب إصابة في الركبة من دورة إنديان ويلز الأمريكية منتصف مارس الماضي، قبل أن يخوض لقاء كان مرتقبا في نصف النهائي ضد السويسري روجر فيدرر.

وفي أبرز مباريات اليوم في مونتي كارلو، تفوق الألماني ألكسندر زفيريف (21 عاما) على منافسه الشاب الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم (18 عاما) بنتيجة 6-1 و6-4.

المصدر: وكالات