عمان – حدد اتحاد غرب اسيا لكرة القدم، السابع والعشرين من الشهر الجاري موعداً لعقد اجتماع تنسيقي مهم مع الاتحادات المنضوية تحت لوائه والمشاركة ببطولته التاسعة التي سيحتضنها العراق في شهر اب المقبل .

وقال امين سر الاتحاد، خليل السالم إن “اتحاده طلب من اتحادات (الاردن والبحرين ولبنان وسوريا والعراق وفلسطين واليمن والكويت) تسمية ممثليهم لحضور الاجتماع التنسيقي الذي سيعقد في العاصمة الاردنية عمان، حيث ستتم مناقشة العديد من القضايا التي تخص استضافة العراق لبطولة الرجال التاسعة بعد الزيارات التي قامت بها لجان الاتحاد التفقدية الى المدن المستضيفة للبطولة، وهما محافظتا كربلاء واربيل”.

واضاف ان “الاتحاد زود الاتحاد العراقي بتقرير مفصل يشمل جميع الاعمال التي يجب القيام بها، والمتطلبات اللازمة لاستضافة البطولة”.

واشار السالم الى ان “الاجتماع سيناقش ايضا نظام البطولة، حيث ستقسم الفرق المشاركة على مجموعتين، تلعب الاولى، والتي سيترأسها المنتخب العراقي في مدينة كربلاء، فيما تقام الثانية في مدينة اربيل، على ان تقام مباريات نصف النهائي والنهائي في مدينة كربلاء”.

وتابع ان “الاجتماع سيحدد ايضا موعد قرعة البطولة الذي سيتم بعد تثبيت الاتحاد الاسيوي موعد القرعة الرسمية لقرعة تصفيات كاس العالم . متوقعا ان تجري قرعة بطولة غرب اسيا في النصف الثاني من شهر تموز المقبل”، مبيناص ان “الاتحاد الزم الاتحادات المشاركة بتسمية وفودها بـ33 شخصا فقط ، وتحمل الالتزامات المالية الاخرى”.

وكالات