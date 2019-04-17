الولايات المتحدة – اختارت مجلة “التايم” الأمريكية واسعة الانتشار، النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019.

وأعلنت المجلة عن أسماء الشخصيات المختارة، كما كشفت عن عدة أغلفة للعدد الذي سيحتوي نبذة عنهم، وحمل واحد من تلك الأغلفة صورة نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي.

وأوضحت المجلة في تقريرها، أن فئة عريضة من جماهير كرة القدم في الشرق الأوسط، وكذلك في إنجلترا، تعتبر صلاح بمثابة قدوة بالنسبة لها.

ويستعد صلاح لقيادة فريقه ليفربول نحو الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه “الريدز” مضيفه بورتو البرتغالي اليوم، في إياب الدور ربع النهائي.

ويقدم صلاح أداء رائعا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر قائمة هدافي المسابقة، برصيد 19 هدفا، بالتساوي مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.

المصدر: وكالات