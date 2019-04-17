فرنسا – باتت عودة نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان للمشاركة في المباريات وشيكة، بعد غياب دام ما يقرب من 3 أشهر.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية في تقرير لها أن نيمار سيخضع لفحوصات طبية خلال ساعات للتأكد تمامًا من التئام الكسر في عظام مشط القدم، الذي تعرض له في مباراة ستراسبورج يوم 23 يناير الماضي.

وأشارت إلى أن المقربين من اللاعب البرازيلي يؤكدون أنه جاهز للمشاركة في المباريات، إلا أن الأمر يتوقف على نتيجة الفحوصات، وكذلك حالة نيمار، وجاهزيته الفنية، والبدنية.

وأكدت الصحيفة أن نيمار خارج الحسابات تمامًا في مباراة نانت، المقررة مساء اليوم الأربعاء، لكن يمكنه المشاركة في لقاء موناكو يوم الأحد المقبل.

ولفتت إلى أن هناك توصية طبية بأن تكون مشاركة نيمار في موناكو تدريجية، لا تزيد عن 25 أو 30 دقيقة فقط.

وقالت لو باريزيان إنه يبقى الهدف الأهم، هو جاهزية نيمار للمشاركة في لقاء رين يوم 27 أبريل المقبل في نهائي كأس فرنسا.

المصدر : كووورة