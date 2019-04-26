الولايات المتحدة – تحذر دراسة جديدة أجريت أخيراً في كلية نيويورك لانغون، من أن المعتقدات الخاطئة بشأن النوم تشكل تهديداً خطيراً على الصحة.

ومن بين هذه المعتقدات الخاطئة، عدم الحاجة لأكثر من خمس ساعات فقط من النوم، وأن الشخير غير ضار، وتناول المشروبات الكحولية قبل النوم يساعد على الحصول على نوم مريح وهانئ.

وقالت ريبيكا روبنز، المشرفة الرئيسية على الدراسة: “النوم جزء حيوي من الحياة يؤثر على إنتاجيتنا ومزاجنا وصحتنا العامة ورفاهنا. إن التخلص من المعتقدات الخاطئة حول النوم يعزز عادات النوم الصحية لدينا”

واستعرض الباحثون أكثر من 8 آلاف موقع إلكتروني لتحديد أكثر المعتقدات الخاطئة حول النوم، وكان من بين أكثر المعتقدات الخاطئة الشائعة ادعاء البعض بأن 5 ساعات من النوم كافية لهم يومياً، الأمر الذي اعتبره الباحثون كأخطر معتقد يؤثر على الصحة بشكل عام وعلى صحة القلب بشكل خاص على المدى الطويل.

وقال فريق الدراسة، إن الاعتقاد السائد بأن الشخير لا يضر بالصحة هو اعتقاد خاطئ، لأنه يمكن أن يكون علامة على توقف التنفس المتكرر أثناء النوم، وإن تركه دون علاج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والإصابة بأمراض أخرى.

كما دحض الباحثون فكرة أن تناول المشروب قبل النوم يمكن أن يساعدك على النوم، وأوضحوا في بيان إخباري صادر عن جامعة نيويورك لانغوني أن الكحول يجعل من الصعب على المرء النوم بشكل عميق، ما قد يؤثر على أداء الإنسان أثناء النهار.

وقد تم نشر الدراسة في مجلة “سليب هيلث” في السادس عشر من أبريل (نيسان) الجاري، وفق ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.

رويترز