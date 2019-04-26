اليابان – استعرضت شركة “تويوتا” خلال معرض نيويورك الأخير النموذج الجديد كليا من سيارات “Highlander” الكروس أوفر الشهيرة.

وأكثر ما لفت انتباه زوار المعرض، هو التصميم العصري للسيارة، والذي اختلف كليا عن تصاميم سيارات “Highlander” السابقة، إذ بات الهيكل أطول بقليل، وأكثر انسيابية، واختلف تصميم المصابيح الأمامية والخلفية، وزودت السيارة بجناح هوائي صغير مثبت على القسم الخلفي من السقف.

أما قمرة السيارة، فزودت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة أنيقة يزينها الجلد الذي يتداخل مع المعدن والبلاستيك بصورة أنيقة، وزوج من الشاشات، واحدة في منتصفها تعمل باللمس، وأخرى موضوعة قبالة السائق.

كما ستطرح هذه المركبة بمحركات بنزين بسعة 3.5 لتر، وعزم 295 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، وعجلات بمقاس 20 إنشا، ونظام دفع رباعي، وأنظمة تعليق خاصة ستمكنها من اجتياز أصعب الطرق.

وكالات