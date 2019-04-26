ألمانيا – دأ خورخي مينديز وكيل أعمال النجم الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب بايرن ميونخ، في البحث عن عروض جديدة للاعب.

وتنتهي إعارة خاميس إلى بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، ووقتها سيعود إلى ريال مدريد.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فليس هناك أي ضمانات لإمكانية تسديد بايرن ميونخ مبلغ 42 مليون يورو لضم اللاعب بصفة نهائية، لعدم الاستقرار على المدير الفني الجديد.

في الوقت ذاته هناك صعوبة في عودة خاميس لريال مدريد في ظل حالة عدم الوفاق بينه وبين زين الدين المدير الفني الحالي للمرينجي.

وطرح مينديز اسم رودريجيز في أكثر من مناسبة على فابيو باراتيتسي المدير الرياضي ليوفنتوس، إلا أن المسؤولين في السيدة العجوز يضعون الأولوية للتعاقد مع جواو فيليكس نجم بنفيكا.

ويعتبر رودريجيز مصدر إغراء لليوفي من أجل التعاقد معه، لكنه لا يأتي في مقدمة المرشحين للانضمام للفريق، حيث يرى باراتيتسي أن إيسكو وبوجبا يتفوقان عليه.

المصدر : كووورة