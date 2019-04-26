الولايات المتحدة – أطلقت شركة ريزر العلامة “Quartz Pink” الجديدة، التي تكسو عالم الألعاب باللون الوردي.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن اللون الوردي يكسو اللاب توب المخصص للألعاب Blade Stealth 13، الذي يعد أبرز أعضاء هذه العلامة.

ويمتاز اللاب توب Blade Stealth 13 بشاشة قياس 13.3 بوصة تتمتع بالدقة الفائقة، مع جسم مصنوع من الألومنيوم بالكامل.

وتشتمل باقة تجهيزات اللاب توب على وحدة معالجة مركزية من إنتل Core i7-8565U، ووحدة معالجة للرسوميات GeForce MX150 مع ذاكرة GDDR5 سعة 4 غيغابايت، وذاكرة عشوائية سعة 16 غيغابايت، بالإضافة إلى قرص صلب من نوع M.2 PCIe SSD سعة 256 غيغابايت.

وإلى جانب اللاب توب تضم العلامة أيضاً فأرة ولوحة مفاتيح وسماعة رأس وميكروفون وجيم باد PS4 وحافظة للهاتف الذكي Razer Phone.

وكالات