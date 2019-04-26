إسبانيا – أعرب الإسباني إبراهيم دياز لاعب وسط ريال مدريد، عن رغبته في مواصلة اللعب مع “الملكي” في الموسم المقبل وعدم الخروج معارا إلى ناد آخر.

وشارك دياز في لقاء ريال مدريد وخيتافي ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإسباني، وقدم أداءا مميزا مع الفريق، رغم التعادل السلبي الذي سيطر على المباراة حتى نهايتها.

وصرح دياز البالغ 19 عاما: “لقد قدمنا مباراة جيدة، لسوء الحظ أننا لم نسجل، لكننا كنا الأفضل وكنا نستحق الفوز”.

وأضاف:” أحاول تقديم أفضل ما عندي في كل مباراة، وإظهار قدرتي على اللعب في ناد مثل ريال مدريد ومواصلة اللعب في أفضل ناد بالعالم لسنوات عديدة”.

وكان مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، أشاد عقب المباراة بأداء اللاعب الصاعد، مؤكداً أنه معجب به لأنه لا يخشى اللعب رغم صغر سنه.

المصدر: وكالات