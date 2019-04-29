كوريا ش – قيم السفير الروسي لدى بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا، نتائج قمة بوتين وكيم في فلاديفوستوك “عاليا”، مؤكدا أنها كانت “بلا مبالغة قمة تاريخية”، نشأ خلالها بين الزعيمين تفاعل خاص.

وقال ماتسيغورا، في معرض رده على طلب صحفي التعليق على نتائج القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون التي عقدت مؤخرا في مدينة فلاديفستوك الروسية: “أنا أقدر نتائج القمة عاليا، لقد كانت، دون مبالغة، قمة تاريخية. هي أول اجتماع بين زعيمينا، وقد طورا خلال هذا الاجتماع، حسبما لمست، كيمياء خاصة. وهذا (أصلا) ما قيل في موسكو قبل القمة: (نتوقع أن تنشأ كيمياء خاصة بين الزعمين”.

وأشار السفير الروسي إلى أن زعيمي البلدين تحدثا معا طيلة خمس ساعات في أجواء رسمية وغير رسمية، وناقشا بصراحة ووضوح قضايا على جدولي الأعمال الثنائي والدولي، مؤكدا أن مواقف الجانبين كانت في العديد من القضايا، “متشابهة”.

المصدر: تاس