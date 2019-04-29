كوريا ش – ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية “كي سي أن أن” أن وفدا دبلوماسيا برئاسة نائب وزير الخارجية باك ميونغ غوك، يقوم بجولة في دول من منطقة الشرق الأوسط، تشمل إيران وسوريا.

وأكدت القناة أن الوفد توجه امس السبت عبر مطار بكين إلى الشرق الأوسط لأداء هذه المهمة الدبلوماسية.

ومن المتوقع أن يزور الوفد بالإضافة إلى إيران وسوريا، أذربيجان ومنغوليا، باعتبارهما من دول عدم الانحياز.

ولم تشر القناة إلى مزيد من التفاصيل حول الهدف من جولة الوفد الدبلوماسي الكوري الشمالي.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” أن الوفد الدبلوماسي شوهد يوم السبت في مطار بكين.

وتأتي زيارة الوفد الدبلوماسي في الوقت الذي تواصل فيه كوريا الشمالية، (بعد فشل قمة كيم وترامب في هانوي)، سعيها لتعزيز علاقاتها مع أصدقائها التقليديين وزيادة التجارة معهم.

المصدر: إرنا