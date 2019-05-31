مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي في القدس وبيت لحم

فلسطين – قتل شاب وفتى فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية في حادثين منفصلين أحدهما في القدس بذريعة عملية طعن، والثاني خلال محاولته التسلل عبر الجدار الفاصل لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وقالت مراسلتنا، إن الفتى القتيل يدعى عبد الله لؤي غيث (15 عاما) من الخليل، مشيرة إلى إصابة شاب آخر (21 عاما) في نفس المكان برصاصة في البطن أثناء محاولتهما التسلل عبر الجدار الفاصل بمنطقة وادي الحمص شمال بيت لحم لأداء الصلاة في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وفي حادث آخر قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا بذريعة تنفيذه عملية طعن طالت إسرائيليين، بحسبما ذكرت وكالة “معا”.

وأضافت الوكالة أن إسرائيليا (18 عاما) أصيب بجراح طفيفة بالقرب من كنيس”هورفا” في المدينة القديمة بالقدس، فيما أصيب إسرائيلي آخر في الخمسينيات من عمره بالقرب من باب العامود بالقدس، إثر تعرضه للطعن في الرقبة والرأس، ووصفت جراحه بالخطيرة.

وأضافت المصادر أن طواقم إسعاف “نجمة داود الحمراء” نقلت المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأغلقت القوات الإسرائيلية كافة الطرق المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ومنعت آلاف المصلين من الوصول لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

المصدر: وكالات