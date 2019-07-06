ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أمس السبت أن نقل عناصر إرهابية من تركيا إلى ليبيا ليس بالجديد، مشيراً إلى أن هؤلاء الإرهابيين يأتون إلى ليبيا لمحاربة ومواجهة قوات الجيش في عملياته العسكرية بطرابلس .

السعيدي قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إن هذه الجماعات موجودة الآن في محاور القتال وتحارب الجيش تحت حماية الدولة المدنية، كاشفاً عن القبض على إرهابي تونسي في محور القتال بمنطقة وادي الربيع جنوب العاصمة .

وحول الدول الروسي وتعامله مع الملف الليبي إعتبر أن الموقف الروسي من الأزمة واضح ويؤكد محاربة الإرهاب في ليبيا.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية وقف إطلاق النار في طرابلس وجلوس الأطراف الليبية المتنازعة مجدداً على طاولة الحوار شدد على أن قضية الجلوس على طاولة المفاوضات شأن سياسي ولا علاقة الجيش به لأنه يدرك تمام الإدراك لا حوار في ظل وجود الجماعات الإرهابية المسلحة.