ليبيا – عقد رؤساء اللجان بمجلس الدولة الاستشاري وهم أعضاء بالمؤتمر العام منذ عام 2012 برئاسة فوزي العقاب إجتماعاً لبحث آخر التطورات والمستجدات السياسية والعسكرية بالبلاد.

رؤساء اللجان أكدوا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري على ضرورة تكثيف التنسيق والتواصل داخلياً لتمتين الجبهة الوطنية ودعم قوات حكومة الوفاق والقوات المساندة لها لبيان حقيقة أن ما تتعرض له العاصمة من مطلع شهر أبريل السابق هو “انقلاب عسكري” تحول لعدوان خارجي على سيادة الدولة.

وأكد المجتمعون على ضعف دور بعثة الأمم المتحدة وتجاهلها للإنتهاكات التي زعموا بأن من وصفوهم بـ”القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) تقوم بها على العاصمة والتي ترتقي لجرائم حرب، على حد تعبيرهم.

وناقش الإجتماع استعراض خلاصة التقرير الذي أعده مكتب النائب الثاني عن أداء اللجان خلال الفترة الماضية والملاحظات التي ترد من الاعضاء بشأن أهمية مراجعة اللائحة الداخلية للمجلس وخاصة ما يتعلق بعدد اللجان وتحديد مهامها بما يواكب المرحلة الحالية والتي يسعى فيها المجلس إلى دعم الجهود التي تبذل للخروج من الوضع الراهن وإنهاء الانقسام السياسي والوصول للمرحلة الدائمة من خلال تنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لترسيخ أسس الدولة المدنية.