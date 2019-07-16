تركيا – أظهرت بيانات وزارة المالية التركية، اليوم الثلاثاء، أن الميزانية سجلت عجزا بقيمة 12.05 مليار ليرة (2.11 مليار دولار) في شهر يونيو.

وقالت الوزارة إن ميزانية يونيو أظهرت عجزا أوليا، يستثني مدفوعات الفائدة، بقيمة 7.7 مليار ليرة.

وبحسب الأرقام، سجلت الميزانية عجزا بلغ 78.58 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة مع 46.1 مليار ليرة في نفس الفترة من 2018.

وتتوقع الحكومة عجزا قدره 80.6 مليار ليرة في نهاية 2019.

وتعتبر الليرة التركية من بين أكثر العملات تقلبا في الدول الناشئة هذا العام، وقد انخفضت الليرة بنسبة 7.6% مقابل الدولار.

المصدر: “رويترز”