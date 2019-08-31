مصر – ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية في مصر، الأحد المقبل، معرضا بعنوان “نجيب محفوظ.. بختم النسر” وذلك بمناسبة الذكرى الـ13 لوفاة الأديب العالمي الحائز جائزة نوبل في الآداب.

وثيقة نادرة لنجيب محفوظ

وذكر الصندوق أن المعرض يتضمن أكثر من 70 وثيقة من الوثائق الحكومية التي تحمل ختم النسر والمأخوذة من كتاب “ختم النسر”، للكاتب الصحفي طارق الطاهر على مدار حياته بدءا من شهادة إتمام المرحلة الابتدائية ويظهر فيها توقيع محفوظ باللغتين العربية والأجنبية وكذلك شهاداته في المراحل الدراسية المختلفة حتي حصوله على ليسانس الآداب من الجامعة المصرية .

بالإضافة إلي المستندات الوظيفية الخاصة بالراحل الكبير منها: القرارات الوزارية بتقلده رئاسة مؤسسة السينما، إقرارات الذمة المالية، القرار الوزاري بضمه لمجلس إدارة جامعة الثقافة الحرة (الجامعة الشعبية)، بالإضافة إلى العديد من أوراقه الخاصة مثل: كشف الممتلكات، تقارير العمل السرية، والقرارات التي تخص فترة توليه للرقابة على المصنفات الفنية وأهم القرارات التي اتخذها.

المصدر: وكالات