الولايات المتحدة – نشر موقع “هارتي إيدجينغ” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن الأطعمة التي تساهم في ظهور الشيخوخة المبكرة.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، إن العديد من العوامل تلعب دورا في تقدمك في السن ومدى وضوح ملامح الشيخوخة على البشرة، من بينها العوامل الوراثية. في المقابل، يمكن التحكم في عوامل أخرى مثل التدخين والتعرّض لأشعّة الشّمس، وخاصة النظام الغذائي. وفي الواقع، إن الشيخوخة المبكرة تجعل جسمك عرضة للأمراض المزمنة مثل داء السّكري وأمراض القلب والسرطان.

وذكر الموقع أن النظام الغذائي الذي يشتمل على الفواكه والخضروات وكميات متوازنة من اللحوم الخالية من الدهون من شأنه أن يساعدك على الحفاظ على شبابك. ومن المهم أن نتجنّب تناول بعض أنواع الأطعمة لأنها تساهم في ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة.

ونوه الموقع، أولا، بأن السمن النباتي الذي يحتوي على الدهون غير المشبعة يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، والتسبب في جفاف البشرة الذي يؤدي إلى ظهور التجاعيد. كما يحتوي السمن النباتي على مستوى عالٍ من أحماض أوميغا 6 الدهنية، التي قد يؤدي تناول كميات كبيرة منها إلى بالإصابة بالالتهابات.

وأضاف الموقع، ثانيا، أن الوجبات سهلة التحضير هي عامل آخر أساسي في ظهور الشيخوخة المبكرة. وبالنظر لنسق حياتنا السريع، فإن الكثير منا يلجأ إلى الوجبات المعلّبة وسريعة التحضير التي تحتوي على الكثير من الملح. ويجهل الكثيرون أن الصوديوم يسبب احتباس السوائل وانتفاخ الجسم.

وذكر الموقع، ثالثا، أنه إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى مشروبات الطاقة للشعور بالنشاط خلال يومك، فنم باكرا كل ليلة. وفي حين أنه من شأن تحسين ظروف نومك أن يجعلك تشعر بالشباب، فإن مشروبات الطاقة تفعل العكس نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من السكر والكافيين والصوديوم والحمض. إن هذا المزيج المميت سيضرّ بصحة أسنانك ويتسبب في جفاف جسمك.

وأورد الموقع، رابعا، أن الأطعمة الغنية بالسكريات تعتبر أحد أهم العوامل التي تتسبّب في الإصابة بالشيخوخة المبكرة، ناهيك عن السمنة والالتهابات وتسوس الأسنان. لذلك، من المهم الاستغناء عن الحلويات، على غرار الحلويات المخبوزة والحلوى والمشروبات الغازية، إذ كنت ترغب في الحفاظ على مظهرك الشبابي.

وأشار الموقع، خامسا، إلى أن الكربوهيدرات الموجودة في الخبز والمعكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض المكرر تتسبّب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهو الأمر الذي يجعلك تمرّ بفترات نشاط وخمول. والجدير بالذكر أن الكربوهيدرات المكررة تسرّع شيخوخة الجلد وتتسبب في ظهور الشوائب مثل حب الشباب ووردية الوجه.

عوضا عن ذلك، من الأفضل تناول المنتجات التي تحتوي على القمح الكامل، لأنها تشعرك بالشبع مقارنة بالمواد المكررة، بالإضافة إلى أنها تستطيع تقليل ضغط الدم والحد من خطر الأمراض المزمنة بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

وأفاد الموقع، سادسا، بأن الإفراط في تناول المشروبات الكحولية يسبّب أضرارا للجذور الحرّة في جميع أنحاء الجسم، خاصة إذا كانت هذه المشروبات غنية جدا بالسكر. كما تؤدي المشروبات الكحوليّة إلى تجريد الجسم من الفيتامين أ، الذي يعدّ مهما من أجل عملية تجديد الخلايا وتغييرها.

وذكر الموقع، سابعا، أن أحدث الأبحاث حول اللحوم المحفوظة أشارت إلى أن النترات والنتريت المستخدمة في عمليّة الحفظ تعرّض جسمك لخطر الإصابة بالسرطان، وذلك لأنها تخلق جذور حرة تؤدي إلى أكسدة الخلايا والحمض النووي. وفي حال تزايد عدد الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة، فإن ذلك يوفّر بيئة مناسبة لظهور مرض السرطان أو غيرها من الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تقدّم بشرتك في السنّ.

ونصح الموقع بتجنّب تناول لحم الخنزير المقدد والهوت دوغ والنقانق واستبدالها بالأطعمة النباتية أو اللحوم العضوية الخالية من الدهن عوضا عن تلك المصنعة. وفي الواقع، ستساعدك الأطعمة النظيفة وغير المصنّعة على الحفاظ على شباب مظهرك وطبيعتك.

وفي الختام، خلص الموقع إلى أن الجميع يرغب في إبطاء عملية الشيخوخة، ويعي المسوقون وشركات مستحضرات التجميل هذا الأمر جيدًا وهو السبب وراء اكتظاظ السوق بمنتجات يدّعون أنها تساعد جسمك على التخلّص من عقود من التآكل والتلف. وفي حقيقة الأمر، يمكنك تحقيق ذلك من خلال اتّباع النظام الغذائي المناسب، وتجنّب الأطعمة المذكورة في هذه القائمة لضمان الصحة التي تنبع من الداخل إلى الخارج.

وكالات