اليمن – اكدت منظمة الصحة العالمية، الأحد، إن ربع مليون يمني، باتوا على حافة الموت من الجوع، جراء الصراع المستمر الذي دمر البنية التحتية في البلاد.

وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الصراع المستمر والأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك، “يعدان من العوامل الرئيسية وراء انعدام الأمن الغذائي في اليمن”.

وأضاف أن “الصراع أدى إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية في البلاد”.

وذكر ما يقدر بنحو 20 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، “فيما يوجد ما يقرب من ربع مليون شخص على حافة الموت من الجوع، إذا لم يحدث تدخل عاجل”.

ولإنقاذ الأرواح، أنشأت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية والبنك الدولي، من خلال مشروع الطوارئ للصحة والتغذية، نظام ترصد للعثور على الأفراد الأشد ضعفا ومرضا لإحالتهم إلى العلاج.

وأشار التقرير إلى أن النظام، سيقوم “بتحديد الأولويات والمراقبة عن كثب للمجتمعات المعرضة لخطر كبير من المجاعة”.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.

الأناضول