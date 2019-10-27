بغداد – في محاولة لاضفاء نوع من الفكاهة على التظاهرات الحاصلة في ساحة التحرير وسط بغداد، لجأ بعض المتظاهرين الى التنكر بزي كهنة معبد آمون الذين يظهرون في مسلسل يوسف الصديق، التي تبث على نطاق واسع في العراق.

وتشهد العاصمة بغداد وتسع محافظات اخرى، منذ يوم الجمعة، 25 تشرين اول ، احتجاجات على سياسة الحكومة الحالية تخللها اعمال عنف وحرق لمباني الاحزاب السياسية ، اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين وعناصر قوى الامن. استهدفتهم القوات الحكومية ومليشيات الاحزاب التابعة الى ايران برصاص الحي والقنابل والغازات الخانقة .

وكالات