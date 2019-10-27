ليبيا – قال مدير مستشفى تاورغاء العام محمد غويلة إن مجهودات العاملين في المستشفى من أطباء وعاملين بالتمريض ودور الإعلام في تسليط الضوء على المشكلة الصحية المتمثلة بإنتشار مرض اللشمانيا بالمدينة لعب دور كبير بهذا الملف.

غويلة أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مدير هيئة الإمداد الطبي تواصل مع المستشفى وأبلغهم عن وصول كمية من علاج مرض اللشمانيا تقدر بحوالي 5 آلاف عبوة.

وأعرب عن تمنيه من وزارة الصحة بإرسال قافلة صحية أو التعاقد مع بعض الأطباء لتغطية العجز الحاصل، حاثاً المركز الوطني لمكافحة الأمراض على وضع خطة محكمة للقيام ببرامج مكثفة مكافحة ومدروسة وعلمية بناء على أسس صحيحة لخفض نسبة الإصابة بالمرض في تاورغاء والمناطق المجاورة.

وعن إحصائية توضح أعداد المصابين بمرض اللشمانيا نوّه إلى أن الأعداد لا زالت كبيرة حيث تجاوزت يوم الجمعة الماضي الـ 150 حالة فالحالات تجاوزت الـ 1000 لكن مع توفير العلاج وتوعية المواطنين و تنفيذ برامج المكافحة سيتم تجاوز المشكلة.

كما بيّن أن علاج مثل هذه الحالات يأخذ وقت طويل وتمتد فترة العلاج لـ 6 أشهر وفي بعض الحالات لمدة عام كامل وليس من السهل حصر عدد الذين تم شفاءهم من مرض اللشمانيا خلال هذا الموسم مع العلم أن الحالات التي تم علاجها خلال الموسم الماضي أي عام 2018 بلغت 410 حالة.