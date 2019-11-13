سوريا – أثارت الفنانة السورية أمل عرفة موجة واسعة من الجدل بعد نشرها نصاً مثيراً للجدل على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وجاء هذا بعدما علقت على صورة لها: “إني لله وإني إليه راجعةحقيقة وما بتزعل. بالعكس الأمان كلو عندو”.

وهو ما أطلق الكثير من التعليقات حيث تمنى لها المتابعون طول البقاء. وكان أبرزهم الفنانة السورية هبة نور التي كتبت: “الله يحميك ويسعدك” والممثلة جومانة مراد التي علقت: “الله يطول بعمرك يا حبيبتي ويخليكِ لبناتك ولكل محبينك”.

وتساءل الكثيرون عن سبب هذا التصريح وعما إذا كانت الممثلة تعيش حالة من الحزن أو الضغط النفسي وحققت الصورة أكثر من 16 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن أمل أحدثت في وقت سابق ضجة كبيرة بعدما أعلنت اقفال حسابها على “فايسبوك”. وكتبت: “أيها الأصدقاء لم أحذف أحداً لأنني سأودعكم بهذا الفيديو لابنتي روحي وأتفرع لحياتي ومهنتي وإلى لقاء آخر بوقت أنسب”

وتابعت: “غداً في الحادية عشرة ظهراً ستغلق الصفحة إلى أن يشاء الله. تمنياتي لكم باللطف والخير وابتعاد البعض عن غريزة القطيع الجارحة والتنمير بحق بعضنا. سلامي وكونوا بألف خير مع محبتي”.

وسائل اعلام سورية