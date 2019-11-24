اليمن – أعلن الجيش اليمني سقوط العشرات من مسلحي جماعة “أنصار الله” الحوثية بين قتيل وجريح في غارات جوية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة حجة شمال غرب البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابعة للحكومة الشرعية في اليمن عبر “تويتر” امس السبت، بأن طيران التحالف استهدف بنحو 10 غارات تحركات وتجمعات للحوثيين في منطقتي حرض ووادي بن عبدالله بمديرية حرض شمال محافظة حجة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأكد المركز أن تلك الضربات الجوية خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، فضلا عن تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية التابعة للجماعة.

كما قال المركز إن قوات الجيش شنت، صباح اليوم، هجوما عنيفا على المواقع الخاضعة لسيطرة الحوثيين في جبهة المخدرة غربي مديرية صرواح بمحافظة مأرب وسط البلاد، ما أسفر عن استعادة الجيش لموقع “المقطع” في جبهة المخدرة.

بالمقابل، قالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين، إن “طفلين أصيبا إثر تجدد القصف الصاروخي والمدفعي السعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية، إضافة إلى إصابة مدني بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبة الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة.

المصدر: RT