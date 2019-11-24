العراق – وصف جمال الكربولي، رئيس حزب “الحل” العراقي، ان ما يجري من عمليات حرق في شارع الرشيد، بمحاولات “لتشويه” معالم بغداد التاريخية.

وقال الكربولي في تغريدة على “تويتر”: “ما يجري من تدمير وحرق للبنايات التاريخية والمحلات في شارع الرشيد، تقف خلفه أياد خبيثة تحاول تهديمها لإزالة الصفة التاريخية عنها والاستيلاء عليها للاستفادة منها تجاريا، وأياد أخرى خبيثة تريد شيطنة التظاهرات السلمية واتهام المتظاهرين بالتخريب”.

وأظهرت مقاطع فيديو حجم الأضرار الناجمة عن استخدام القوات الأمنية لقنابل الغاز المسيل للدموع في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد، ما أدى إلى تشويه الكثير من معالمه التاريخية والحضارية.

وزعمت منظمة العفو الدولية مطلع الشهر الحالي، بأن قنابل مسيلة للدموع “اخترقت جماجم” المتظاهرين في بغداد، داعية إلى إيقاف استخدام هذا النوع “غير المسبوق” من القنابل التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدم بالعادة.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

المصدر: “تويتر”