ألمانيا – فوائد تناول البصل للحامل، متعددة لأن البصل يعد مكونا واسعا الاستخدام ويعزز من نكهة الطعام وعنصرا هاما للحامل لأنه يحتوى على الألياف والحديد والفيتامينات الأخرى.

لذلك بدون قلق يمكن للحامل أن تضيف البصل ضمن نظامها اليومى، ونستعرض لكم فى سياق السطور التالية فوائد تناول البصل للحامل

فوائد تناول البصل للحامل

يقدم البصل قيمة طبية كبيرة بسبب خصائصه المضادة للكوليسترول والمضادة للالتهابات ومضادة للسرطان، حيث يحتوي البصل على كيرسيتين الذى يحمى من الإصابة بالصدفية والإنفلونزا ونزلات البرد، كما أن البصل منخفض السعرات الحرارية ومليء بالعناصر الغذائية المفيدة مثل المعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات C ، B6 ،

ويعد مصدرًا للحديد والكالسيوم والفولات والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم وبالتالى فإن المرأة الحامل تحتاج إلى كل هذه العناصر الغذائية، لذلك فإن فوائد تناول البصل للحامل تتمثل فى:-

1- يساعد البصل على تقوية الجهاز المناعي، فهو مصدر غنى بفيتامين C والذي يساعد في تقوية الجهاز المناعي للأم الحامل والجنين.

2- تتمثل أهمية تناول البصل للحامل فى كونه يساعد على منع السرطان، حيث أنه غزير بمركبات الكبريت العضوية التي يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان من عدة أنواع خاصة سرطان القولون والمستقيم والمعدة عن طريق مكافحة نمو الجذور الحرة المسؤولة عن التسبب في السرطان.

3- يحسن البصل صحة الشعر والجلد للحامل، حيث يعد البصل مصدرًا جيدًا لفيتامين A و C و E. وتسهم جميع هذه الفيتامينات في الحفاظ على صحة البشرة والشعر.

4-يقلل البصل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يساعد على توازن مستويات الكوليسترول في الدم، كما يثبت الفلافونويد والكبريت العضوي الموجود في البصل مفيد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عند النساء الحوامل.

5- تناول البصل النييء خلال فترة الحمل يعزز الهضم الصحي حيث أن البصل يشمل الألياف الغذائية المعروفة بتحسين عملية الهضم، كما أن تناول البصل أثناء الحمل يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بقرحة المعدة ويحسن صحة الجهاز الهضمي ، مما يوفر لك الراحة من الإمساك.

6- يساعد على مكافحة مرض السكري خلال فترة الحمل، يمكن لمركبات الكبريت والكيرستين الموجود في البصل أيضًا أن يلعبوا دورًا إيجابيًا في مكافحة سكري الحمل عن طريق التحكم في مستويات السكر في الدم.

7- قد تساعد على تحسين النوم، حيث يحتوي البصل على مواد حيوية، والتي يمكن أن تقلل من التوتر وتحسن النوم، وخاصة أن ن البصل يتكون أيضًا من الفولات التي يمكن أن تساعد في مكافحة اكتئاب الحمل عن طريق منع تكوين فائض من الحمض الاميني في الجسم.

8- يساعد في إدارة ضغط الدم، قد يساعد تناول البصل أثناء الحمل في تنظيم ضغط الدم حيث يحتوي البصل على الكثير من المغذيات النباتية التي يمكن أن تمنع المضاعفات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

وكالات