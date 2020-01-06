انجلترا – افاد تقرير صحفي، إن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مُعجب بمهاجم وولفرهامبتون.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن الإسباني أداما تراوري أثار إعجاب جوارديولا، خاصة بعد عروضه الممتازة رفقة وولفرهامبتون خلال الموسم الحالي، موضحة أن السيتي مستعد لتقديم عرض لضم اللاعب.

وأضاف أن الجناح الإسباني (23 عامًا) قدم مستويات ممتازة خاصة أمام مانشستر سيتي، بعدما سجل 3 أهداف ومرر كرة حاسمة.

وأشار إلى أن السيتي على استعداد لوضع ما يقرب من 80 مليون يورو على الطاولة، للحصول على خدمات أداما تراوري.

وشارك تراوري في 30 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات مع الذئاب، حيث سجل 5 أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة، فيما يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى عام 2023 المقبل.

المصدر: كووورة