انجلترا – انتشر مقطع فيديو طريف، للسنغالي ساديو ماني، خلال احتفاله بهدف فريقه ليفربول في شباك جاره إيفرتون، أمس الأحد، في الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وظهر ماني، الذي لم يشارك في المباراة، وهو يقوم بحركات إحمائية بالقرب من خط التماس في الجهة اليسرى المحاذية لمنطقة جزاء إيفرتون، وذلك استعدادا لدخوله من أجل مساعدة زملائه، لا سيما وأن نتيجة اللقاء كانت تشير حينها إلى التعادل السلبي بين الفريقين.

ولكن نجم ليفربول الشاب، كيرتيس جونز، فاجأ الجميع وحتى ماني، بتسجيله هدفا رائعا من تسديدة مركزة من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 71، ليركض ماني بطريقة طريفة نحو دكة بدلاء ليفربول، للاحتفال بالهدف مع بقية زملائه.

وعلق أحد الرواد على اللقطة قائلا: “فرحة ماني بالهدف كانت أكبر من فرحة مسجل الهدف نفسه”.

من جهته، احتفل مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب بالهدف، بالتلويح بيده اليمنى إلى الأعلى وإلى الأسفل، للتعبير عن اندهاشه وذهوله لما شاهده، قبل أن يصفق تشجيعا ودعما لمسجل الهدف.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدف دون رد، ليحجز رفاق ماني، بطاقة العبور إلى الدور المقبل من كأس الاتحاد الإنجليزي.

المصدر: sportbible.com