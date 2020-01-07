ومرد هذا الجدل والغضب لدى عشاق برشلونة، ليس فقط أن الصورة تظهره بقيمص العملاق الإنجليزي، بل أنها بالأساس صورة معدلة ببرنامج “فوتوشب” إذ أن الصورة الأصلية هي للاعب “الريدز” الهولندي جورجينيو فينالدوم، بينما كان يحتفل بالهدف الذي سجله في مرمى برشلونة خلال مباراة الإياب بين الفريقين بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وكان ليفربول صنع “ريمونتادا” تاريخية في نصف نهائي أمجد البطولات الأوروبية الموسم الماضي، فبعد أن خسر في الكامب بثلاثية نظيفة، عاد ليفوز على أرضه بأربعة أهداف، مما جعله يتأهل إلى نهائي “أبطال أوروبا” ليحظى بالكأس ذات الأذنيين للمرة السادسة في تاريخه.

وتظهر الصورة الأصلية فينالدوم وهو يحتفل بهدفه، وخلفه زميله في الفريق ترينت ألكسندر أرنولد، وقد تلاعب عشاق ليفربول بتلك الصورة ووضعوا وجه ديمبلي مكان النجم الهولندي، ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي لتلاقي لاحقا إعجاب ديمبلي، وفقا لصحيفة “ماركا”.

تجدر الإشارة إلى أن ديمبلي كان قد انتقل إلى برشلونة قبل موسمين قادما نادي بوروسيا الألماني مقابل 104 ملايين يورو مع 40 مليون يورو متغيرات، غير أن النجم الفرنسي لم يقدم الأداء الذي كان متوقعا وأثار العديد من المشكلات داخل غرفة ملابس “البلوغرانا”.