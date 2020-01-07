السعودية – وصلت بعثة فريق ريال مدريد، إلى مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة مساء أمس الاثنين، لخوض مباراة الدور قبل النهائي لمسابقة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم أمام فريق فالنسيا.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الملكي على موقع “تويتر” مقطع فيديو للحظة وصول لاعبي “الميرينغي” إلى مطار جدة.

وشهدت قائمة الفريق الملكي غياب النجم البلجيكي إيدين هازارد، إضافة إلى النجم ماركو أسينسيو المصاب منذ فترة طويلة، وانضم إليهما الجناح الويلزي غاريث بيل، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وسيكون ريال مدرد على موعد مع فالنسيا، غدا الأربعاء، على ملعب الملك عبد الله في مدينة جدة، وذلك

ضمن الدور قبل النهائي لمسابقة كأس السوبر.

بينما ستقام المباراة الثانية في المربع الذهبي للمسابقة، في اليوم التالي، وستجمع فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد، على أن يقام النهائي يوم الأحد المقبل.

المصدر: وكالات