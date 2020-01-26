ليبيا – أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار اليوم الأحد عدم تسجيل أي إصابة بفيروس “كورونا” الجديد في ليبيا.

النجار أشار قي تصريح لقناة”الرائد” إلى أن كل ما نشر عن وجود إصابات مجرد إشاعات، مبيناً أن 8 إصابات بالإنفلونزة الموسمية سجلت في مدينة البيضاء ولا علاقة لها بالفيروس المذكور.

وأضاف أن مركز الرقابة الصحية بالمركز الوطني أصدر تعليمات لوحدات الحجر الصحي في المطارات والموانئ بمراقبة المسافرين وتوعية المواطنين الذين مرّوا في رحلتهم بالصين والتواصل معهم.

ونوّه النجار أن لديهم مركزاً للاتصال باللوائح الدولية وهو مسؤول عن التواصل مع منظمة الصحة العالمية في حال وجود الأوبئة، موضحاً أن الفيروس وهو نمط جديد اسمه فيروس “كورونا 2019″ ولا يعرف هل ينتقل من إنسان لآخر أو عن طريق حيوان وما زال تحت الدراسة المكثفة.