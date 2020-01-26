ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير إن خطة أردوغان الكبرى في التمركز بليبيا والانطلاق منها للخارج يلزمها تمويل ضخم ازدادت الحاجة إليه بعد مقاطعة قطر ورصد تحركات أموال الدوحة في هذا الاتجاه لذلك كان المصدر الرئيسي هو أموال ليبيا ونفطها.

اليسير إعتبر في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” اليوم الأحد أن أردوغان حصل على ما يقرب من 9 مليارات دولار من أموال الشعب الليبي عن طريق السراج لتمويل الحرب على الجيش كهدف أول ومن ثم تأسيس جيشه الإرهابي الخاص على حد قوله.

وكشف عن مبالغ أخرى غير معلومة حصل عليها أردوغان من ليبيا مقابل الطائرات المسيرة التي يمتلك مصنعها مع زوج ابنته سلجوق بيرقدار إلى جانب مبلغ 2.7 مليار يطالب بها، زاعما أنها تعويض عن خسائر الشركات التركية بسبب الحرب في ليبيا رغم أنه الداعم لها.