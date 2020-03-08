ليبيا – قال آمر مجموع المناطق الجنوبية العسكرية اللواء بالقاسم الأبعج إن زيارته الأخيرة للمنطقة الجنوبية الهدف منها إيصال رسالة للعالم أجمع بأن الحقول النفطية تحت السيطرة ومؤمنة من قبل المناطق الجنوبية.

الأبعج أشار في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن زيارته لحقل الفيل النفطي جاءت في إطار رفع المعنويات للموظفين و المهندسين الذين يحترقون في الصحراء ويعملون من أجل سعادة الليبيين.

ونوّه إلى أن القيادة العامة تسعى للوصول لكل نقطة في الجنوب وتوفير جميع احتياجات المواطنين من وقود وغاز و سيولة نقدية، لافتاً إلى سعيهم إقامة معسكرات خارج مخيمات الشركة لمنح الحرية للمهندسين و الفنيين بالعمل وإبعاد القوات المسلحة حوالي 2 كيلومتر خارج المعسكرات.

وإستطرد حديثه:”لا نريد للجنود أن يؤثروا على التجول داخل المخيمات لذلك سننشئ معسكرات خارج الحقول لتبقى قريبة لتحقيق الأمن و الدفاع عن المعسكرات بالإضافة لبناء مراكز شرطة في كل من هذه الحقول لتقوم بالإجراءات الأمنية داخلها و سنتخذ إجراءات نقترحها على حرس المنشآت النفطية باعتبار وقوع هذه المناطق في نطاقنا”.

وأكد على أنه تم الإتفاق على أن يكونوا شركاء في تأمين المناطق، مبيناً أن الزيارة شهدت كل الترحيب من الشركات التي توجه القيادة العامة لهم كل التقدير.