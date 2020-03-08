روسيا – قامت شبكة قنوات “RT” بناء على بيانات المكتب الفدرالي للإحصاء في روسيا، بترتيب المهن الأكثر انتشارا لدى النساء في روسيا.

وتظهر الاحصائيات أن 13.1% من النساء الروسيات يمارسن أنشطة في مجال التجارة، وخاصة كبائعات في المحلات التجارية. وفي المرتبة الثانية وبنسبة 10.% يعملن كمتخصصات في مجال التعليم، كمعلمات ومدرسات ومربيات.

وبحسب البيانات التي أجراها المكتب الفدرالي للإحصاء فإن 9.7% من النساء الروسيات يعملن كمتخصصات في مجال الأعمال والإدارة، و6.7% يعملن ممرضات وطبيبات.

وأكد مكتب الإحصاء أنه حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي توجد 35.2 مليون امرأة روسية تعمل بشكل رسمي.

المصدر: RT