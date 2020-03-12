ليبيا – وجه نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان التركي إينجين ألتاي نداء إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الصحفيين المعتقلين لتناولهم تقارير عن مقتل جنود أتراك في ليبيا.

ألتاي موجهًا حديثه لأردوغان خلال مؤتمر صحفي عقد بالبرلمان التركي أمس الأربعاء وفقاً لما نقله موقع “تركيا الان” قال: “لا تفسد عيار موازين العدالة بتركيا، الجميع بحاجة لهذا الميزان ومن غير المعلوم من سيحتاج إليه غدًا يجب أن تسحب عصابة مجموعة البلقان (مجموعة إعلامية مؤيدة لأردوغان) يدها من القضاء، اعتقال صحفيين يعدون أخبارًا وتنفيذ اعتقالات بحق من أطلق سراحهم بعد منتصف اللليل بناءً على أوامر عليا ذلك إعلان عن إزالة مبدأ الفصل بين القوات في تركيا”.

وأضاف ألتاي:”تم تسليم القضاء لحركة جولن خلال حكم العدالة والتنمية ودفعوا ثمن هذا، أناشد مسئولي السلطة القضائية تعاملوا وفقًا للقسم الذي أقسمتوه والمبادئ العالمية للقانون والضمير القضائي كونوا سجنًا لضمائركم وليس لمجموعة البلقان”.

هذا وتعد مجموعة البلقان هي مجموعة إعلامية مؤيدة لأردوغان مهتمها تحريك وتوجيه الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي نحو قضية بعينها وتشكيل أفكار الشعب والسيطرة عليه بأفكار مغلوطة لنصرة أردوغان وحزبه والقضاء على المعارضة داخل تركيا.