ليبيا – ثمنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بياناً لها اليوم الأحد مهنية القوات المسلحة في إتباعها لتعليمات القائد العام والتزامها في تطبيق الهدنة الإنسانية حفاظاً على أرواح المدنيين.

لجنة الدفاع النيابية أشارت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى إستجابة القيادة العامة لطلب الهدنة الإنسانية مراعاة للظروف التي يمر بها العالم من تفشي وباء كورونا في كثير من أنحائه.

كما أكدت على نهج القيادة العامة للقوات المسلحة مع بقاء شرط خروج المرتزقة والقوات التركية من البلاد وعدم خرق الهدنة من قبل الميليشيات التابعة للمجلس الرئاسي.

لجنة الدفاع النيابية نوّهت إلى أن القوات المسلحة لها حق الرد والضرب بيد من حديد على أي إختراق للهدنة في كافة المحاور وهذا الرد يجب يجب أن يكون قاسياً ورادعاً.