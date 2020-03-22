ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالقادر حويلي إن قرار حظر التجول الصادر عن المجلس الرئاسي لا يكفي وحده فالامر يتطلب أن يكون هناك ثقافة للمواطنين حتى داخل منازلهم بالمحافظة على المسافات المتباعده.

حويلي أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن حظر التجول ووعي المواطن هما الطريقة الصحيحة الي ستساعد على الحد من نقل الفايروس حتى تنتهي دورته العمرية في بداية ابريل إن لم يكن هناك إصابات في ليبيا.

وأردف أن :”الإجراءات الأخرى التي على الرئاسي أن يفعلها هو التواصل مع الدول الأخرى ذات الخبرة، الصين أبدت إستعدادها لتساعد بعض الدول ورأينا إتصال رئيس المجلس الرئاسي بالرئيس الصيني وقال له أننا في ليبيا حالياً لا يوجد فيها لكن بالإمكان تقديم الإستشارة في عملية إجراء الحجر الصحي والمعاملة قبل حدوث الكارثة”.

ونوّه إلى أن هناك إتصال بين السفير الليبي في الصين والسفارة الصينية في ليبيا بهذا الشأن بحيث يكون هناك مستشارين مستعدين للقدوم لليبيا لدعم الحكومة كما أن تركيا رحبت باستعدادها لتقديم المساعدات والنصائح لليبيا حيث وصلت بعض الأجهزة لليبيا وستوزع حسب الرقعة الجغرافية بالبلاد.

كما أكد على أنه لغاية اللحظة الأمور تحت السيطرة وكل ما تحتاجه البلاد هو وعي المواطن فقط خاصة من هم خارج البلاد ويرغبون بالعودة لها، داعياً الدولة إلى مراقبة من هم مصابين منهم وإبقائهم فب أماكن تواجدهم خارج البلاد وتلقيهم للعلاج هناك.

وشدد على أهمية أن تتحمل المنطقة الشرقية المسؤولية وتكون في مستوى الحدث لأن العمل لا يحتاج للعبث مضيفاً :”رأينا كيف هناك أشخاص وبعض المسافرين حاولوا نشر الأشياء الملوثة وتم القبض عليهم يجب أن لا يتكرر هذا الشيء في ليبيا وأن يكونوا حذرين في المنطقة الشرقية ومن خلال تطبيق القرار وإغلاق الحدود إلى أن تنتهي الجائحة”.