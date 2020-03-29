ليبيا – أكد رئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان القبائل الليبية صالح الفاندي أن القبائل بكامل أطيافها دعمت الجيش الوطني بالأفراد و العتاد في حربه ضد الجماعات اللإرهابية والعدوان التركي. الفاندي وفي حوار مع صحيفة “الدستور” المصرية أمس السبت قال:” مجلس القبائل الذي انقعد في ترهونة سينعقد في 4 إبريل المقبل وسيكون ملتقى للشباب الليبيى في الشرق والغرب والجنوب يضم الرجال والنساء والمشائخ لدعم القوات المسلحة والوقوف ضد الاستعمار التركي”. وأعرب الفاندي عن رفضه لدعوة تونس وقطر بالإجتماع مع القبائل الليبية، مشيراً إلى أن ليبيا موحدة ضد الإرهاب والشعب الليبي إخوة ويتفقوا على طاولة مفاوضات فيما يتعلق بمستقبل البلاد وبناء دولة قوية ومنوّهاً إلى أن سبب ماحدث من خراب في ليبيا تم من قبل الخونة والاستعمار التركي وقطر. وإلى نص الحوار:- س/ ما أبرز النتائج التي انبثقت عن اجتماع قبائل ليبيا في ترهونة الشهر الماضي؟

ج/ أولا التأكيد على وحدة ليبيا وتوحيد الصف والوقوف إلى جانب القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، ومحاربة المليشيات الإرهابية والتصدي للاحتلال التركي في ليبيا.

س/ كيف دعمت القبائل الجيش في حربه ضد الجماعات الإرهابية والعدوان التركي؟



ج/ القبائل بكامل أطيافها دعمت الجيش الوطني بالأفراد والعتاد، فجميعهم أعلنوا الجهاد ضد المليشات المسلحة، وفي «ملتقى ترهونة» أصدرت القبائل بيانات لدعم قوات الجيش.

س/ هل ستعقد القبائل مؤتمرا آخر لاتخاذ خطوات جديدة لدعم الجيش في حربه ضد الجماعات المسلحة؟



ج/ مجلس القبائل الذي انقعد في ترهونة سينعقد في 4 إبريل المقبل، وسيكون ملتقى للشباب الليبيى في الشرق والغرب والجنوب يضم الرجال والنساء والمشائخ لدعم القوات المسلحة والوقوف ضد الاستعمار التركي.

س/ دعى الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه مع أمير قطر تميم بن حمد في تونس الشهر الماضي القبائل الليبية إلى الاجتماع.. ما هو موقفكم من هذه الدعوة؟

ج/ أولا هذا الدعوة مرفوضة شكلا وموضوعا وأي دعوة موجهة سواء من تركيا أو قطر لن يقبل بها الليبيين.

س/ برأيك لماذا لم يتم دعوة ممثلين عن القبائل الليبية للمشاركة في مشاوارت جنيف؟



ج/ لم يتم دعوة القبائل، لأن بعض الدول تتمنى الفوضى ليستفيدوا منها، لكن نقول لهم إنه دون حضور ممثلين أقوياء من الشرق والغرب والجنوب فلن يصير هناك حل، ونحن التقينا في ترهونة، وأصدرنا بيان قوي لدعم قواتنا المسلحة وأعلنا الجهاد ضد المليشات المسلحة والاستعمار التركي ولن نتراجع إلا بتحرير ليبيا بالكامل، ونوجه رسالة إلى الأمم المتحدة والدول الكبري نؤكد فيها أنه لن لا يكون هناك حل في ليبيا إلا عن طريق القبائل.

س/ ما أبرز الإجراءات التي اتخذتها قبائل ليبيا لمواجهة الجماعات الإرهابية ومنعها من التمركز في ليبيا كما حدث في دول أخرى؟



ج/ أبرز إجراءات قبائل ليبيا إلحاق أبنانهم بالقوات المسلحة.

س/ هل هناك تقديرات لحجم الخسائر التي تعضرت لها المدن الليبية بسبب الجماعات الإرهابية وما هي رؤيتكم لمستقبل ليبيا وكيف يمكن بناء دولة قوية تعيد لمشمل الجميع؟



ج/ ليبيا موحدة ضد الإرهاب والشعب الليبي إخوة ونراهم يتفقوا على طاولة مفاوضات في هذا الموضوع، ولكن ما يحدث الآن تم من قبل الخونة والاستعمار التركي وقطر فهم سبب ما حدث من خراب في ليبيا، وملتقى ترهونة الذي حضره 6 آلاف من مشائخ ليبيا واتفقوا على كلمة واحدة وهي دعم ليبيا ودعم القوات المسلحة شاهد على ذلك.