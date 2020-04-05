ليبيا – وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 9 مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا خلال اشتباكات مع قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر على محاور متفرقة من الأراضي الليبية لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 165 مقاتل.

المرصد السوري أوضح عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد أن القتلى من فصائل”لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وعلى صعيد متصل،أشار المرصد إلى أن الاستياء يتواصل بشكل متصاعد لدى المقاتلين السوريين الذين ذهبوا إلى ليبيا بسبب تخلف تركيا عن الإيفاء بوعودها من دفع رواتبهم المقدرة بـ 2000 دولار أميركي شهرياً، فضلاً عن الواقع المزري لهم في ليبيا،

هذا ونشر المرصد السوري قبل أيام أن استياء كبير يسود في أوساط المقاتلين السوريين الذين ذهبوا إلى ليبيا بسبب تخلف تركيا عن الإيفاء بوعودها وسط حالة مذرية يعيشيها المرتزقة هناك ووفقاً لتسجيل صوتي لأحد المقاتلين هناك تحدث عن ندم الجميع من القدوم إلى ليبيا وبأنهم تورطوا بذلك داعين الراغبين بالذهاب إلى ليبيا بأن يتراجعوا عن قرارهم لأن الوضع ليس جيد إطلاقاً فالأتراك تخلفوا عن دفع مستحقات المقاتلين البالغة 2000 دولار أميريكي للشهر الواحد.

وأضاف المقاتل:”تركيا دفعت راتب شهر واحد فقط ثم لم تقدم لنا أي شيء، نقيم في المنزل وحتى السجائر لا نحصل عليها في غالب الأوقات، لا نستطيع الخروج من المنزل لأن المنطقة ممتلئة بخلايا تابعة لقوات حفتر”، ويضيف المقاتل” جميعنا يريد العودة إلى سوريا وهناك دفعات تتحضر بالعودة عبر فيلق الشام”.