ليبيا – أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية عن افتتاح معمل “كوفيد -19 ” ببلدية امساعد لإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد والذي ابتداء العمل به منذ يوم أمس الاحد في استقبال العينات من حالات الاشتباه بدلاً من إرسال العينات و ذلك اختصارًا للوقت.

وزير الصحة وعضو اللجنة العليا سعد عقوب أوضح بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن افتتاح معمل التحاليل يأتي في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها اللجنة العليا عن طريق وزارة الصحة لمواجهة انتشار الفيروس المستجد (كوفيد-19) حفاظًا على حياة المواطنين وذلك بهدف سرعة تقديم الخدمة للمواطنين العالقين والعائدين من الخارج للوقوف على الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتأكيد على جاهزية لمواجهة أي طارئ.

وأكد بأنه أنه جري تدريب فريق من الأطباء والاخصائيين على إجراء التحاليل بالكيتسات اختصارا للوقت بدلًا من إجراء التحليل بمعامل وزارة الصحة وكوفيد -19 والتي تستغرق عدة أيام.

وأشار وزير الصحة إلى وضع ضوابط لتحديد حالات الاشتباه بالاصابة بفيروس الكورونا من خلال قياس درجة حرارة المريض وعمل الأشعات والفحوصات اللازمة من قبل الأطباء المتخصصين ثم إجراء التحاليل اللازمة لحالات الاشتباه ثم عزل من يثبت إيجابيته للفيروس بمستشفيات العزل السريري الطبي .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.