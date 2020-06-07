ليبيا – علق العضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا على التسريبات بشأن إعطاء عضو الرئاسي عن مصراتة أحمد معيتيق أوامر لـ”غرفة عمليات تحرير سرت – الجفرة” التابعة للرئاسي بشأن إيقاف العمليات العسكرية وعدم إقتحام مدينة سرت كونها خط أحمر لمن وصفهم بـ”الروس”.

باشاآغا قال في تغريدة له على موقع “تويتر” تابعتها المرصد بأن قاعدة الوطية والقرضابية في سرت والجفرة ومدينة سرت بالكامل وكافة مدن الغرب والجنوب ستكون تحت مظلة حكومة الوفاق التي يراسها فائز السراج، متمنياً بألا يضطر إلى تسمية الأسماء في إشارة منه لعضو الرئاسي معيتيق.

وبشأن حديث معيتيق عن خطوط حمراء قال :” الخطوط الحمراء ترسمها دماء شهدائنا ولا يخضع للإملاءات إلا ثلة من الانتهازيين ضعفاء النفوس والهمم”.

وتوعد بإستكمال هجومهم على مدينة سرت قائلاً :” سرت ستكون في حضن الوطن وتحت مظلة الشرعية ولن نفرط في دماء رجالنا من الـ2011 مروراً بالبنيان المرصوص والبركان وسرت ستعود دون قيود بعزيمة الرجال بتوفيق الله”.

يشار إلى أن عبدالمالك المدني المتحدث باسم ” شعبة الإعلام الحربي ” الموازية التابعة لـ ” بركان الغضب ” قد كشف عن اتصال من شخص وصفه بـ”المعتوه ذو صفة رفيعة في الدولة” بآمرغرفة عمليات تحرير سرت والجفرة التابعة للرئاسي وأبلغه برسالة من الروس بشأن عدم مهاجمة سرت لأنها خط أحمر وعليهم بالانسحاب إلى بويرات الحسون في إشارة منه لعضو الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق الذي وصفه بـ”الطفل المعجزة”.