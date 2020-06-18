الولايات المتحدة – استقرت أسعار الذهب، امس إذ تلقت الدعم من مخاوف نابعة من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في بكين، بينما كبحت الآمال في عقار محتمل لكوفيد-19 وارتفاع الدولار الأمريكي تقدم المعدن الأصفر.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1727.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش، ليقبع في نطاق ستة دولارات. ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1736.30 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا “الاهتمام ما زال في مكان آخر، معظمه في أسواق الأسهم. لكن كوفيد-19 يثير القلق فيما يجب أن يقدم تمديد الإغلاق في بكين بعض الدعم في أي انخفاضات”.

وأعلن مسؤولون في بكين عن عدة حالات جديدة مصابة بكوفيد-19 لليوم السادس على التوالي، بينما بلغ عدد الإصابات الجديدة في ست ولايات أمريكية مستوى قياسيا مرتفعا يوم الثلاثاء.

لكن الدولار ارتفع 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة، مما يرفع تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، تدعم زيادة قياسية في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة في مايو أيار وجهات النظر التي تقول إن الركود في أمريكا ربما يقترب من نهايته، فيما قدمت نتائج إيجابية لتجارب على علاج لكوفيد-19 الدعم لمعنويات المستثمرين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1916.91 دولار للأوقية، وهبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.39 دولار وخسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 816.65 دولار.

وكالات