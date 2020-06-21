إسبانيا – أعلن نادي لاس بالماس الإسباني في بيان رسمي اليوم الأحد، وفاة لاعبه الشاب خورخي سانشيز فاكا البالغ 17 عاما.

ولم يذكر النادي أي تفاصيل عن سبب الوفاة، واكتفى بإعلان وفاة فاكا مقدما العزاء لأهله وأصدقائه.

ونشر نادي لاس بالماس صورة لزملاء فاكا وإداريين الفريق يقفون دقيقة صمت إحياء لذكراه قبل بدء تمارينهم اليوم.

وحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، نقلا عن الشرطة المحلية فإنه تم انتشال جثتي شابين من قناة أوريلانا المائية، تبين لاحقا أن أحدها تعود لفاكا والثانية لصديقه ذي الـ15 عاما.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة، لمعرفة أسباب غرق الشابين.

المصدر: rsport.ria.ru