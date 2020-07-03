ليبيا – أكد المتحدث باسم لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا في مدينة سبها صلاح إبراهيم أن المدينة تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19” واتساع بؤرة الوباء داخل المدينة والمناطق المجاورة لها.

إبراهيم وفي مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس قال:” فاقمت الأوضاع بمدينة سبها والمنطقة عامة حيث تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد-19 واتساع بؤرة الوباء داخل مدينة سبها والمناطق المجاورة لها “.

وأوضح أن الإصابات بـ”كوفيد 19″ في مدينة سبها بلغت 402 حالة والوفيات وصلت إلى 16 والحالات التي أُعلن شفائها بلغت 62 حالة.

وأضاف أن الاستعدادات الطبية في مدينة سبها بسيطة جداً بالرغم من وصول بعض التجهيزات من الحكومة الليبية وحكومة الوفاق إلا أن الانفجار الذي حصل بالمنطقة لم يكن متوقعًا وكذلك سرعة الانتشار.

وبيّن أن الانتشار السريع للفيروس في المدينة يرجع لعدم التزام المواطنين بحظر التجول وذلك بسبب ضعف إمكانيات مديرية الأمن وتردي الوضع الاقتصادي بالمدينة وعدم توفر السيولة بحيث يضطر المواطنين للخروج والبحث عن قوت يومهم.

وقال:” الوضع ينذر بتأزم الوضع هو ظهور حالات بين العمالة الوافدة من الجنسيات الإفريقية وتضم المنطقة الجنوبية وسبها خاصة عددا كبيرا من المهاجرين غير الشرعيين والذين يعملون في مختلف المجالات “.

وحول المساعدة المالية الحكومية لمدينة سبها،أكد إبراهيم أن اللجنة لم تستلم أي مبلغ مالي وما يتم تقديمه من خدمات ومنها توفير احتياجات مركز العزل من إعاشة وديزل لتشغيل المولدات الكهربائية وكذلك السلات الغذائية التي تقدم للمصابين المحجورين بالمنازل تتم من خلال منظمة الهلال الأحمر.