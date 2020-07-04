ليبيا – أكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن على أن أعداد المرتزقة من الجنسية السورية في ليبيا تتزايد لحماية آبار النفط هناك ضمن شركات أمنية روسية لقاء مرتب شهري يصل إلى 1000 دولار.

مدير المرصد السوري قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع له إن هؤلاء المرتزقة أتوا من محافظات درعا والسويداء وحمص والحسكة وحماة.

وأشار إلى أنه نحو 2500 مرتزق سوري وصلوا إلى ليبيا لتأمين المنشآت النفطية عبر مطار حميميم، لافتاً إلى أنه أكثر من 15 ألفاً من هؤلاء المرتزقة وصلوا إلى ليبيا والعائدون من المعارك يجددون عقودهم للعودة مرة ثانية بحسب قوله.

واعتبر أن المرتزقة السوريين كانوا رأس الحربة في القتال هناك، موضحاً أن الـ 2000 دولار يعتبر مبلغاً كبيراً داخل سوريا تزامناً مع انهيار العملة السورية.