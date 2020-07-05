ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاحد مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح للوقوف عل مدى جاهزية المفوضية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق الأمور الفنية والمالية التي تحتاج لاستكمال لتتمكن المفوضية من أداء عملها تجاه أي استحقاق انتخابي أو استفتاء مقبل وفقا للمعايير الدولية.

وتناول المجتمعون عملية التنسيق مع البعثة الأممية إلى ليبيا والاستفادة من الخبرات الفنية التي توفرها كيانات دولية مثل الاتحاد الأوروبي.