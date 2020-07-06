ليبيا – شارك وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الري اليوم الاثنين في أشغال الدورة التاسعة لمنتدى التعاون العربي الصيني برئاسة مشتركة بين الأردن والصين.

وزير الشؤون الخارجية التونسي ألقى كلمة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أوضح فيها ضرورة الدفاع عن وحدة الدول العربية كافة والحفاظ على سيادتها والالتزام بالتسويات السياسية للأزمات وفي مقدّمتها الوضع في ليبيا.

وأشار إلى أن التسوية السياسية للأزمة الليبية تتم عبر تكاتف الجهود من أجل إنهاء الاقتتال الدائر وتحقيق التسوية السياسية المنشودة في إطار حلّ سياسي ليبي- ليبي طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وبما من شأنه أن يحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وأمن شعبها.