ليبيا – أعرب الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين عن رغبته بتغيير ديناميكية العلاقات الحالية مع تركيا على نحو يعود بالفائدة على الجانبين.

جاء ذلك على لسان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بحسب وكالة “الاناضول” التركية في تصريح صحفي عبر تطبيق “زووم” عقب لقاءه مسؤولين أتراك في أنقرة.

وأضاف بوريل أن تركيا شريك أساسي وعضو مرشح للاتحاد الأوروبي وجارة جيدة جداً ترغب أن تكون جزء من الاتحاد الأوروبي.

كما لفت إلى أن العلاقات التركية الأوروبية بعيدة عن المثالية وأنها تزداد تعقيداً بسبب سوء العلاقات في شرق المتوسط والقضايا الإقليمية مثل سوريا وليبيا والهجرة.

وذكر أن مجلس الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي سيعالج الأسبوع المقبل قضايا متعلقة بتركيا، مشيراً أن ذلك يدل على مدى الأهمية الممنوحة إليها.