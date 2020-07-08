ليبيا – قال الخبير العسكري العميد الركن شرف الدين العلواني إن الجيش الليبي يعيد تنظيم صفوفه وتدريب قواته تصديا لهجوم تركي وشيك على مدينتي الجفرة وسرت واستمرار الدفاع عن البلاد في الحرب المقدسة على الإرهاب.

العلواني وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أوضح أن استهداف سلاح الجو قاعدة الوطية وتدمير الدفاع الجوي التركي كان ضربة موجعة للأتراك لما توفره القاعدة من الحماية لمحيطها حتى عمق 400كم جنوبا وشرقا.

وتابع أن الجيش وحلفاءه وأشقاءه لن يسمحوا لتركيا بالتقدم نحو سرت والجفرة وتهديد مقدرات الدولة الليبية والأمن القومي لدول الجوار خاصة مصر.

ورأى أن على الجيش عدم الرضوخ لأي ضغوط دولية وتوجيه ضربات موجعة ومتكررة لقاعدة الأتراك في مصراتة لحرمانهم من أي غطاء جوي يمكنهم من محاولة التقدم جهة الشرق باعتبارها مقر قيادات الإخوان والأتراك ومخازن التسلح والسلاح والمعدات وخطوط تجميع الطائرات المسيرة ومنظوماتها والتجميع للمرتزقة.

الخبير العسكري أضاف أن الجيش يستنفر قواته ويرتب صفوفه لكي لا يسمح للعدو التركي بتنظيم صفوفه والتجهيز لهجوم يصرون عليه ولا تراجع عنه وما التحرك إلا مسألة وقت فقط لا غير.