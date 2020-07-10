ليبيا – أعلن وزير الخارجية لويجي دي مايو أن ايطاليا والجزائر تتشاطران القلق بشأن الوضع على الأرض في ليبيا والتدخلات الاجنبية هناك وما ينعكس بفعل ذلك من عدم استقرار في المنطقة.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية أفادت مذكرة صدرت عن الخارجية الايطالية في أعقاب لقاء الخميس بمقرها في روما بين دي مايو ونظيره الجزائري صبري بوقادوم أنه خلال الاجتماع بحث الوزيران الملفات الثنائية ذات الأهمية الاستراتيجية وبعض القضايا الدولية والإقليمية، مشيرة الى توافق قوي في الرؤى بشأنها بدءاً من الأزمة الليبية.

وجدد رئيس الدبلوماسية الايطالية الحديث عن الحاجة الملحة إلى تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا، مشددًا على أن المسار الوحيد الموثوق للسلام لا يزال هو الاتفاق الشامل بين الليبيين الذي يتم التفاوض عليه تحت رعاية الامم المتحدة وفي إطار عملية برلين، مؤكدا أن الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل يشكل أولوية استراتيجية لإيطاليا ولأوروبا.